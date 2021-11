14-Jähriger in England wegen Mordes an Zwölfjähriger angeklagt

Liverpool – Ein 14-Jähriger ist in Liverpool wegen Mordes an einem zwölfjährigen Mädchen angeklagt worden. Der Jugendliche, der sich auch wegen Besitzes einer Klinge verantworten muss, sollte noch am Montag vor Gericht erscheinen, wie die Polizei in der nordwestenglischen Stadt mitteilte. Drei weitere Burschen im Alter von 13 bis 15 Jahren wurden zunächst auf Kaution freigelassen.