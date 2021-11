Omikron: Von Laer rät davon ab, bei Booster-Impfung auf optimiertes Vakzin zu warten

Am Montag wurde der erste Omikron-Fall vonseiten des Gesundheitsministeriums „mit Sicherheit" bestätigt: ein im Tiroler Bezirk Schwaz aufhältiger Reiserückkehrer aus Südafrika. „Rund 30 Proben" seien bisher im Innsbrucker Institut für Virologie auf die Omikron-Mutante untersucht worden, berichtete von Laer. Sieben Ergebnisse seien noch ausständig. Verdachtsfällen wird auch in Vorarlberg, Oberösterreich und Salzburg nachgegangen.

Die WHO hat Omikron als „besorgniserregend" eingestuft. Daten aus Südafrika zu der Variante des Coronavirus mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529 weisen „im Moment auf eine Vervierfachung der Infektionsfälle pro Woche" hin. In Südafrika war die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten jedoch vor wenigen Wochen noch gering, gab von Laer zu bedenken. Auch deshalb seien die Maßnahmen dort viel lockerer als hierzulande – „auch vor Erlass des Lockdowns", sagte von Laer. Dennoch müsse man „achtsam sein und die Situation beobachten".

„Wir müssen uns das Virus wieder ganz genau anschauen", unterstrich von Laer die Wichtigkeit des Vorselektionsverfahrens. Dieses würde „mit einer sehr hohen Treffsicherheit" zeigen, ob sich ein Virus von der vorherrschenden Delta-Variante unterscheidet. In solchen Fällen müsse eine komplette Sequenzierung durchgeführt werden, forderte die Leiterin des Instituts für Virologie der MedUni Innsbruck. Sie nehme an, dass diese Vorgehensweise innerhalb der kommenden Tagen auch „zentral verordnet" werde.

Generell mahnte die Virologin, erstmals abzuwarten. „Noch wissen wir viel zu wenig", so von Laer. Fest stehe allerdings, dass Geimpfte besser vor der neuen Mutante geschützt seien, als noch ungeimpfte Personen. Eine Anpassung des Vakzins sei indes „jedenfalls notwendig – ob jetzt schon mit Omikron, oder später", war sich von Laer sicher. Diverse Impfstoffhersteller – darunter Johnson & Johnson, AstraZeneca, BioNTech und Moderna – prüfen aktuell eine Anpassung ihrer Vakzine. Ein auf die neue Mutante optimierter Impfstoff könnte von Laer zufolge „schon in zwei bis drei Monaten" am Markt sein.