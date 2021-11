Grünes Licht für die neue Trasse der ÖBB

In Langkampfen planen die ÖBB beim Weiterbau der neuen Unterinntalbahn die Errichtung einer neuen Haltestelle.

Langkampfen, Angath – Seit Kurzem ist der 200 Seiten dicke Bescheid zur Umweltverträglichkeitsprüfung für die Eisenbahn-Neubaustrecke Schaftenau – Radfeld rechtskräftig, wie jetzt die ÖBB mitteilen. Damit seien die nächsten Schritte zur Realisierung des Großprojektes möglich. „In den kommenden Monaten steht für die Planungsexperten viel Arbeit bevor, denn sie werden sich mit Hunderten Details des Großvorhabens beschäftigen. Ziel ist, eine umfassende und detaillierte Beschreibung des Eisenbahnprojektes zu erstellen“, heißt es seitens der ÖBB-Pressestelle. Könne alles wie vorgesehen umgesetzt werden, sei die Einreichung der Unterlagen 2022 zur Genehmigung beim Ministerium möglich. Vorarbeiten für einen Rohbaustollen werden voraussichtlich bereits zum Jahreswechsel in diesem Jahr anlaufen, der Stollenbau selbst wird seitens der ÖBB für 2023 erwartet.

Auch in der kommenden Projektphase streben die ÖBB „eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Anrainern und Gemeinden der Projektregion an“, ist zu erfahren. „Frühzeitig und transparent die Planungen kommunizieren, zuhören sowie gemeinsam an Lösungen arbeiten hat sich auch während der Umweltverträglichkeitsprüfung bewährt“, erklärt ÖBB-Projektleiter Peter Kölbach. Für die Abstimmung mit Gemeinden und Interessenvertretern werde das „Regionalforum“ fortgeführt. Und auch Planausstellungen sowie die kontinuierliche Abstimmung mit Grundstückseigentümern und unmittelbaren Nachbarn des Projektes werden fortgesetzt, versprechen die Bundesbahnen.

Der zweite Ausbauschritt der neuen Unterinntalbahn umfasst rund 20,5 Kilometer Neubaustrecke. Davon befinden sich mehr als 14 Kilometer in Tunnels. Der längste davon zwischen Niederbreitenbach-Langkampfen und Kundl. Auch der Inn wird am Gebiet der Gemeinden Breitenbach und Kundl unterquert. In Langkampfen entsteht eine neue, barrierefreie Haltestelle. Die Neubaustrecke soll den stark beanspruchten Eisenbahnknoten Wörgl entlasten und ist Teil des europäischen Skandinavien-Mittelmeer-Kernnetzkorridors.