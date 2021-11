Vermeintliches Opfer blieb Gericht fern: 44-Jähriger freigesprochen

Innsbruck – Nach den mutmaßlichen Morden an zwei Innsbruckerinnen war Gewalt gegen Frauen am Montag auch Thema am Landesgericht. Auf der Anklagebank musste ein 44-Jähriger Platz nehmen, der ab Juli 2020 ein ganzes Jahr lang seine damalige Freundin malträtiert haben soll. Die Staatsanwältin warf dem Mann vor, die Frau „absolut kontrolliert, bedroht, geschlagen, eingesperrt und auch vergewaltigt“ zu haben. Die Anschuldigungen wogen so schwer, dass der 44-Jährige die vergangenen drei Monate in Untersuchungshaft verbringen musste.