Kroatien als erstes Team im Halbfinale des Davis Cups

Turin – Vor einer frenetischen Heimkulisse haben die italienischen Tennis-Herren mit Top-Ten-Spieler Jannik Sinner den Halbfinaleinzug beim Davis Cup verpasst. Der 20 Jahre alte Weltranglistenzehnte drehte zwar am Montag in Turin sein Einzel gegen den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien und gewann 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Anschließend verlor Sinner aber gemeinsam mit Fabio Fognini das entscheidende Doppel gegen die Olympiasieger Nikola Mektic und Mate Pavic 3:6, 4:6.

Zum Auftakt hatte der Italiener Lorenzo Sonego überraschend gegen den Weltranglisten-279. Borna Gojo 6:7 (2:7), 6:2, 2:6 den Kürzeren gezogen. Kroatien reist damit zum Halbfinale nach Madrid und trifft bei dem Nationen-Wettbewerb auf Serbien mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic oder Kasachstan. Die beiden Teams spielen in einem weiteren Viertelfinale am Mittwoch gegeneinander.

Die Italiener mussten auf den Wimbledon-Sieger Matteo Berrettini verzichten, der sich zuvor bei den ATP Finals ebenfalls in Turin in seinem Auftaktspiel gegen den Hamburger Alexander Zverev an der Bauchmuskulatur verletzt hatte. Ohne ihren Spitzenspieler Zverev, der sich gegen eine Teilnahme am Davis Cup entschieden hat, erreichten die deutschen Tennis-Herren gegen Österreich das Viertelfinale. Am Dienstag (16.00 Uhr/Innsbruck) spielen sie gegen Großbritannien um den Einzug ins Halbfinale. (APA/dpa)