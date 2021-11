Comebacks, Höhenflüge und Hoffnung: Weltcup-Winter auf Betriebs-Temperatur

Nach mehr als einem Jahr Pause kehrte die 26-jährige Söllerin Ende 2020 zurück, nun will die frühere Technikerin endlich wieder in Super-G und Abfahrt durchstarten. Ager: „Ich bin im Speed angekommen, nach den zwei Verletzungen hintereinander war es auch ein­e Kopfsache. Ich habe die Zeit gebraucht, jetzt bin ich fit.“ Das muss sie morgen in einer internen Qualifikation im zweiten Abfahrts-Training aber erst beweisen.

Mit Nicole Schmidhofer fiebert indes die Ende 2020 so schwer gestürzte Ex-Weltmeisterin einem (Sensations-)Comeback entgegen. „Ich habe mit den Erfolgen, die ich hier in den vergangenen Jahren feiern durfte, schöne Erinnerungen an Lake Louise. Ich werde erst am Donnerstag entscheiden, ob es Sinn macht, an den Start zu gehen“, erklärt die 32-jährige Steirerin nach dem Training in Coppe­r Mountain. (rost)