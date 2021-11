Mit Feldhofer soll Rapid wieder erwachen: Zur Premiere wartet Wiener Derby

Die freie Zeit hat der Ex-Wacker-Kicker (2005–2008), der damals als Meister von Rapid kam, auch genützt, um bei Adi Hütter (Gladbach) und Oliver Glasner (Frankfurt) zu hospitieren. Es ist der Blick über den Tellerrand hinaus, der, wie auch Sportchef Zoran Barisic weiß, für die neue Trainergeneration steht. Vorerst steht viel Überzeugungsarbeit an, um jenen grün-weißen „Schwarm“ zu erzeugen, der die gewünschte Dominanz sichtbar machen soll. Schon am Sonntag wartet das große Wiener Derby gegen die Austria. Sechs Runden vor Ende des Grunddurchgangs liegen die Hütteldorfer punktegleich mit dem Sechsten (Hartberg) in der Bundesliga noch unter dem Strich, das Meister-Play-off ist Pflicht. Teil zwei der Ergebniskorrektur sieht in der Europa League einen Heimsieg gegen Genk (9.12.) vor, um im Europacup (Umstieg in die Conference League) überwintern zu können.