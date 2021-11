Gut 2000 Fälle bei verpflichtender Gewaltpräventionsberatung

Wien – Seit 1. September müssen sich Personen, gegen die von der Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot wegen häuslicher Gewalt ausgesprochen wurde, verpflichtend beraten lassen. Seither sind dem Verein Neustart, der diese Gewaltpräventionsmaßnahme im Auftrag des Innenministeriums in fünf Bundesländern übernommen hat, schon mehr als 2000 Personen zugewiesen worden, hieß es in einer Zwischenbilanz drei Monate nach dem Start.

In Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Oberösterreich bietet Neustart diese Beratungsgespräche mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern an. In den übrigen Ländern kommen andere Organisationen zum Einsatz. "Es geht um Deeskalation in einer hoch brisanten Situation. Unser oberstes Ziel ist, die Gewalt zu stoppen und Opfer, überwiegend sind das Frauen und Kinder, zu schützen", sagte Geschäftsführer Christoph Koss. "Denn Täterarbeit ist Opferschutz."