Besser einräumen, weniger putzen: So ordnet und reinigt man den Kühlschrank richtig

Wo haben rohe und wo gekochte Speisen ihren optimalen Platz im Kühlschrank? Was soll man in die Tür stellen? Und wie ist das mit Tomaten und Zitronen – kühlen oder nicht? Beim Einräumen des Kühlschranks gibt es einiges zu beachten. Wir verraten, wie Sie es richtig machen – und wie das Putzen leicht von der Hand geht.

Innsbruck – Den Einkauf einfach mal schnell einräumen, das übrige Abendessen in der Dose wahllos ins Regal stellen – und schon findet man beim nächsten Mal nicht mehr das, was man sucht, kommt an einen Teil der Produkte nicht heran, weil sie zugestellt sind oder man vergisst sie komplett, bis sie schließlich verderben.