Tiroler Fußball-Akademien: Ein Wunsch für das Übergangsjahr

Innsbruck – Die Tiroler Fußball-Akademie hatte zuletzt den Segen, in die Kategorie Leistungssport zu fallen und im Rahmen der 3-G-Regel auch in Lockdown-Zeiten gegen den Ball treten zu dürfen. Aber zugleich den Fluch, wegen Corona-Fällen oder Quarantäne-Maßnahmen in Bewerbsspielen nicht davon zu profitieren – die beiden abschließenden Herbstrunden bei der Admira und Ried fielen der Pandemie zum Opfer. Für Akademie-Leiter Roland Kirchler bot sich also früher als geplant die Gelegenheit, über Leistungen und Entwicklungspotenzial zu sinnieren. Ein Blick auf die drei Teams: