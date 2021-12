Tiroler SPÖ für Doppelbudget, FPÖ, NEOS und Liste Fritz dagegen

Innsbruck – Heute beginnen in den Landtagsausschüssen die politischen Beratungen über das Doppelbudget 2022/2023. Der Schuldenstand des Landes wird in den nächsten zwei Jahren auf 998 Mio. Euro anwachsen, die Ausgaben betragen jährlich rund 4,5 Milliarden Euro. Was sich in den vergangenen Tagen schon abgezeichnet hat, bestätigte am Dienstag SPÖ-Vorsitzender Georg Dornauer: Die SPÖ wird als stärkste Oppositionspartei für das schwarz-grüne Budget stimmen, FPÖ, Liste Fritz und NEOS dagegen.