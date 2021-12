„Historischer Tag": Die Republik stellt ihr Frühwarnsystem neu auf

Wien – Omar Haijawi-Pirchner (41) startet selbstbewusst in seinen Job als Leiter der neuen Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN): „Die DSN wird erfolgreich sein, weil wir sie an internationale Vorbilder angepasst und Konstruktionsfehler des alten Staatsschutzes behoben haben.“

Die DSN als Nachfolgerin des skandalträchtigen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) startet heute ihre Tätigkeit. Neu ist eine klare interne Teilung in die Bereiche Staatsschutz und Nachrichtendienst. Haijawi-Pirchner: „Auf der einen Seite der Nachrichtendienst, der sich als modernes Frühwarnsystem mit der Gewinnung und der Analyse von Informationen beschäftigt, um frühzeitig Gefahren zu erkennen. Auf der anderen Seite der Staatsschutz, der kriminalpolizeiliche Aufklärungsarbeit gemeinsam mit den Justizbehörden leisten wird.“ Die Leiter dieser Bereiche sind die Stellvertreter des DSN-Chefs.

Neu ist (in einigen Jahren) der Standort in der Wiener Meidlinger Kaserne. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) will dort um 600 Millionen Euro neue Zentralen für den Staatsschutz, das Bundeskriminalamt und das Cyber-Lagenzentrum des Bundes errichten. Noch läuft dafür die Planung.