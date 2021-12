Unvergessliche Momente am Red Bull Ring erleben

© Philip Platzer

Ist es Ihnen ein Anliegen, sich bei Ihren Mitarbeitern für deren großartiges Engagement in Zeiten wie diesen zu bedanken oder möchten Sie Ihren Mitarbeitern ein wenig Freunde im herausfordernden Alltag schenken? Dann sind Sie in der Gutscheinwelt des Red Bull Ring genau an der richtigen Adresse.

Schenken Sie Ihren Mitarbeitern mit einem einzigartigen Fahrerlebnis am Areal des Red Bull Ring ein Erlebnis abseits des Alltäglichen. Am Spielberg finden Sie alles, was Rang, Namen und vor allem einen Motor hat. Ihre Mitarbeiter nehmen entweder als Beifahrer am heißen Sitz Platz oder nehmen das Steuer selbst in die Hand und jagen in einen PS-starken Boliden um den Red Bull Ring.

Fahrerlebnis Winter am Ring, Red Bull Ring, Spielberg, Austria.

Um die Motivation in Ihrem Unternehmen hochzuhalten, bieten sich regelmäßige Incentive und Teambuilding Maßnahmen an. Wenn Sie sich aus der Masse abheben und Ihren Mitarbeitern ein attraktives Programm bieten wollen, dann sind Sie am Red Bull Ring genau richtig. Wecken und stärken Sie die Zusammenarbeit und Rolle eines jeden Einzelnen in Ihrem Team, – egal ob mit oder ohne Motoren, ob On- oder Offroad, ob auf vier oder zwei Rädern.

Der professionelle Rundum-Service sorgt für eine maximale Planungssicherheit und garantiert eine gelungene Veranstaltung unter Kollegen und Mitarbeitern. Zu Jahresbeginn erwarten Unternehmen attraktive Seminarpauschalen für ihr Kick-off Event. Ob für 10 oder 500 Personen, die unterschiedlichen Räumlichkeiten am Red Bull Ring und an den „beflügelnden Orten“ von Tauroa rund um den Spielberg bieten die perfekte Location für Tagungen, Meetings oder Präsentationen.