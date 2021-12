Großbrand bei Bauernhof in Längenfeld: Tiere gerettet, Löscharbeiten dauern an

Das Gebäude stand in Vollbrand.

Längenfeld – Zu einem Großbrand kam es am Mittwoch auf einem Bauernhof in Unterlängenfeld, laut Polizei fing gegen 11.20 Uhr ein Nebengebäude Feuer. Der Hofbesitzer wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Zams geflogen. Gemeinsam mit weiteren Anwesenden hatte er die Tiere aus dem Stall ins Freie gerettet, sie wurden nicht verletzt. Das in unmittelbarer Nähe befindliche Wohnhaus blieb unbeschädigt.