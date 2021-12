Großbrand bei Bauernhof in Längenfeld: Tiere gerettet, Stall abgebrannt

Längenfeld – Am späten Mittwochvormittag brach in einem Stall in Längenfeld ein Brand aus. Der Hofbesitzer und weitere Helfer konnten die Tiere rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dabei erlitt der Bauer allerdings eine Rauchgasvergiftung. Er musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Zams gebracht werden.