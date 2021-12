Zahnregulierung: Es ist nie zu spät für eine Zahnspange

Ein in der Bevölkerung abgespeichertes Bild wischt Adriano Crismani per Worten so schnell weg, wie es sonst nur am Touchscreen-Bildschirm möglich ist. „Eine Zahnspange ist nicht nur etwas für Teenager. Um seine Zähne zu regulieren, dafür ist im Leben immer ein guter Zeitpunkt. Egal, ob mit fünf oder 95 Jahren“, betont der Direktor für Kieferorthopädie der Abteilung Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an der Medizinischen Universität Innsbruck.