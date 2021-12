Lienzer VP an Blanik: „Wir wünschen Informationen“

Lienz – Man wolle dieses „tolle Projekt“ nicht verzögern, doch die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik treffe „wesentliche Entscheidungen vollkommen alleine im stillen Kämmerlein und ohne die Gremien ausreichend zu informieren“, entrüsteten sich Vertreter der Lienzer Volkspartei in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag. „Wir hätten uns in den Jahren mehr Informationen zum Baufortschritt gewünscht, vielleicht mit Präsentationen, hübsch aufbereitet“, bemängelte etwa Alexander Kröll, Leiter des Bauausschusses. Die sieben ÖVP-Mandatare stellten einen Antrag, mehrere Entscheidungen zum Mobilitätszentrum von der Tagesordnung zu nehmen. Die Mehrheit lehnte dieses Ansinnen jedoch ab und stimmte in allen Punkten zu, während sich ÖVP und FPÖ jeweils enthielten.