30 Femizide in diesem Jahr: „Frauen in Österreich leben sehr gefährlich“

Elisabeth Lehmann, GF Frauenberatungsstelle „Evita“, zeigt TT-Redakteurin Jasmine Hrdina (l.) die Geste, mit der Frauen still um Hilfe rufen.

Innsbruck – 30 Frauenmorde allein in diesem Jahr: Damit nimmt Österreich erneut eine traurige Spitzenposition in Europa ein. Das Thema Gewalt an Frauen ist komplex, wie Elisabeth Lehmann, Geschäftsführerin der Frauenberatungsstelle „Evita“, gestern bei „Tirol Live“ erklärte.