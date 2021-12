Neue Serie „Faking Hitler“: Ein Mensch wie du und ich

Innsbruck – Der Reporter ist nur so gut wie seine letzte Geschichte. Das weiß auch Gerd Heidemann in der Hamburger Redaktion des Stern. Dabei ist er Anfang der Achtziger der ganz großen Story auf der Spur. Persönliche Tagebücher des Führers sind aufgetaucht und ein Händler kann sie besorgen – für das richtige Geld. Rund neun Mio. deutsche Mark gibt der Stern damals für die eine Titelstory aus. Ein wirklicher Coup war der Scoop allerdings keiner, sondern der größte Presseskandal der deutschen Nachkriegszeit: Der Stern war mit den veröffentlichten Tagebüchern dem Fälscher Konrad Kujau auf den Leim gegangen.

In der Serie werden diese Anrufe in Szenen gepackt. Mit Lars Eidinger, der den verbissenen Reporter, der gleichzeitig Nazikitsch-Verehrer ist, genauso kann wie Moritz Bleibtreu den tollpatschig-charmanten Fälscher mit fettem Schnäuzer. Beide sind Optimalbesetzungen und werden in ihrer Gier nach Aufmerksamkeit – so ungleich sie sind – zu einem Typ. Kleine Aufmerksamkeiten erhalten hier die Freundschaft, mal ein Anzug von Göring, mal ein Ölgemälde von Hitler. Das ist mindestens so grotesk wie der Inhalt der Journale, die den Führer als Mensch wie du und ich – porträtieren. Evas Chow-Chows und körperliche Wehwehchen inklusive.