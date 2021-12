Kleines Teilchen, große Gefahr: Mikroplastik schadet der Gesundheit

Innsbruck – Diesen winzigen Partikeln zu entkommen, ist unmöglich. Ob beim Biss in den Burger oder beim Atmen am Fußweg neben der Straße, Mikroplastik ist auf unserem Planeten allgegenwärtig. In der Luft durch den Abrieb der Reifen, im Essen, weil Tiere den menschgemachten Plastikabfall beim Fressen aufgenommen haben oder durch die Plastikumverpackung. Bis zu fünf Milligramm der bis zu fünf Millimeter kleinen Teilchen nimmt jeder Erdenbürger westlicher Industriestaaten pro Woche zu sich – abhängig von seinen Lebensumständen.