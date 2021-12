Geld zurück für Käufer von Masken der Hygiene Austria und Palmers

Der Maskenhersteller Hygiene Austria, damals ein Gemeinschaftsunternehmen von Palmers und Lenzing, hatte im März dieses Jahres eingeräumt, Masken teilweise in China produziert zu haben. Die Masken wurden aber als „Made in Austria“, also in Österreich produzierte Ware, verkauft. Der Faserhersteller Lenzing zog sich daraufhin aus dem Unternehmen zurück und übertrug seine Anteile an Palmers. Die Masken sollen laut Medienberichten unter fragwürdigen hygienischen Umständen von Schwarzarbeitern in Österreich umetikettiert worden sein. Strafrechtliche Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft laufen.