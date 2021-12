Gut zu wissen: Diese Skigebiete öffnen am Wochenende in Tirol

In so manchem Tiroler Skigebiet laufen die letzten Vorbereitungen für den Saisonstart.

Innsbruck – Die Skilifte sind in Österreich vom aktuellen Lockdown ausgenommen, doch für manche Betreiber rechnet sich das Aufsperren noch nicht oder nur teilweise. Wir haben eine aktuelle Übersicht nach Bezirken zusammengestellt, welche Bergbahnen in Tirol den Betrieb dennoch am kommenden Wochenende aufnehmen, welche bereits geöffnet sind und wo es noch etwas länger dauert.