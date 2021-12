Homo- und transphobes Gesetz: EU verschärft Gangart gegen Ungarn

Brüssel, Budapest – Die EU-Kommission verschärft die Gangart gegen Ungarn wegen der mutmaßlichen Diskriminierung von Homosexuellen und Trans-Personen: Die Brüsseler Behörde leitete am Donnerstag die zweite Stufe eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Regierung in Budapest ein. Ungarn habe die Bedenken hinsichtlich des Eingriffs in Grundrechte nicht ausgeräumt, betonte die Kommission. Hintergrund ist ein ungarisches Gesetz, das "Werbung" für Homosexualität und Transidentität verbietet.