Von Thiem zum Thiem-Mentor: Nach Novak auch Rodionov zrück bei Bresnik

Innsbruck – Der „Machtkampf“ zwischen Wolfgang Thiem und Günter Bresnik war lange Zeit ein Thema in Österreichs Tennis-Szene. Teils wurde der Konflikt der Trainer medial ausgetragen, teils sogar (finanzieller Natur) vor Gericht – und alles gipfelte darin, dass Wolfgang Thiem, Papa von Tennis-Star Dominic, die „ATC Akademie“ in Traiskirchen eröffnete und gleich die sechs am besten klassierten Spieler Österreichs bei sich hatte, alle heiß auf die Möglichkeit, mit US-Open-Champion Dominic Thiem zu trainieren.