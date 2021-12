Größere ÖVP-Rochade erwartet, Nehammer Kanzlerfavorit

Sebastian Kurz (ÖVP) gab am Donnerstag seinen Rückzug aus der Politik bekannt.

Wien – Der Rückzug von Sebastian Kurz von der Parteispitze wird wohl eine größere Umbildung des ÖVP-Regierungsteams zur Folge haben. Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat bereits angekündigt, das Amt zur Verfügung zu stellen. Als neuer Regierungschef und Parteiobmann wird Innenminister Karl Nehammer gehandelt. In den Zeitungen wird bereits über weitere Umbesetzungen spekuliert – und Meinungsforscher sehen es als "politische Logik", dass das ÖVP-Team jetzt breiter umgebaut wird.

Mit Kurz' Rückzug sei die Krise "natürlich nicht vorbei", meinte der Politikwissenschafter Peter Filzmaier im Ö1-"Abendjournal". Die ÖVP müsse den "Weg einer Abgrenzung von Kurz" finden – zumal ja auch die Bundespartei als Beschuldigte in den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geführt wird. Dafür seien sofort größere personelle Rochaden geboten. Denn die "scheibchenweise Salamitaktik" seit Kurz' Abgang als Kanzler habe geschadet. Diesen Fehler – jetzt einen neuen Kanzler zu installieren und dann später irgendwann neue Minister – sollte man nicht wiederholen, meinte Filzmaier. Leicht werde die Distanzierung freilich nicht sein, seien in den vergangenen Jahren doch "dutzende, wenn nicht hunderte Personen nach Loyalität zu Kurz ausgewählt worden" wenn es um Personalbesetzungen auch in Ministerbüros und Parteiorganisationen ging.