Zammer Spital nimmt neue Notaufnahme in Betrieb

Seit 1. Dezember ist die Notaufnahme in Betrieb.

Zams – Es ist ein weiterer Meilenstein beim Ausbau des Krankenhauses Zams. In dieser Woche wurde die zentrale Notaufnahme in Betrieb genommen. Die Anlaufstelle für die Akutversorgung ist seit 1. Dezember 24 Stunden geöffnet. Sie befindet sich im ersten Stock von Haus 3, 30 Pfleger und Ärzte sind dort im Einsatz.

Besonderes Augenmerk habe man auf die kurzen Wege gelegt. So kommt man schnell von der Rettungseinfahrt bzw. dem Hubschrauberlandeplatz in die Ambulanz oder zu den beiden Schockräumen, die sich in der zentralen Notaufnahme befinden.