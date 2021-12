ÖVP-Rochaden, Soziales und Innsbruck-Komödie: Das war „Tirol Live”

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) nahm am Freitag nach der Regierungsumbildung in „Tirol Live“ Stellung. „Sebastian Kurz hat eine sehr gute Arbeit geleistet, Karl Nehammer wird diesen Weg fortsetzen“, meinte Platter. Er habe Nehammer vorgeschlagen, weil man sich auf ihn verlassen könne. Er habe eine klare Linie im Bereich Leistung und Sicherheit, aber auch in anderen Bereichen. Man benötige gerade in der Pandemie jemanden an der Spitze, der Entscheidungen treffen könne.