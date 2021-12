Vom Hoogenband-Pool in Eindhoven in den Auster-Pool nach Graz

Innsbruck – Es klingt wie ein Kultur-Schock im Sport: Schwimmer Bernhard Reitshammer war zuletzt noch bei der International Swimming League ISL im Einsatz, sprang dort für das Team „Iron“ in den Peter-van-den-Hoogenband-Pool in Eindhoven. Ab heute startet der Absamer bei den Staatsmeisterschaften in Graz: „Für mich ist das kein großer Kontrast. Es war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, aber ich freue mich jetzt auch sehr, alle Kollegen in Österreich wieder zu sehen.“ Außerdem möge er das Becken in der Auster sehr, „dort bin ich das Olympia-Limit geschwommen“.