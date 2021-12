"Little Things": Abba veröffentlichen ihr allererstes Weihnachtslied

Stockholm – Das neue Abba-Weihnachtslied "Little Things" ist von nun an als Single auf CD erhältlich. Passend dazu veröffentlichte die schwedische Kultband am Freitag ein Musikvideo zu dem Song. Darin diskutiert eine Schulklasse angeregt über die Technik, die der 2022 in London geplanten Show "Abba Voyage" zugrunde liegt, die sogenannte Motion-Capture-Technik.