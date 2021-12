Puchner bei Machtdemonstration von Italienerin Goggia am Podest

Sofia Goggia fuhr bei ihrem Abfahrtserfolg am Freitagabend in Lake Louise in einer eigenen Liga. Breezy Johnson (USA) und ÖSV-Läuferin Mirjam Puchner hatten auf den Plätzen zwei und drei schon rund eineinhalb Sekunden Rückstand auf die Italienerin. Die viertplatzierte Ramona Siebenhofer lag knapp zwei Sekunden zurück.