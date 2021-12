Schwere Zeiten mit Covid und Vorstand für den Imster TVB

Imst – Der Überschuss von knapp 64.000 Euro im Jahresabschluss 2020 kann nicht über die schwierigen Zeiten hinwegtäuschen: Totalausfall der letzten Wintersaison, dann fehlten heuer die wichtigen Monate Mai und Juni im beginnenden Sommer. Der Imst Tourismus ging in den vergangenen Pandemiemonaten durch harte Zeiten. Vor Corona jonglierte man noch mit einem Budget von drei Millionen Euro. Nun ist dieses – trotz Landeshilfen – um gut ein Drittel zurückgegangen. Und „45 Prozent der Gäste buchen kurzfristig“, so TVB-Geschäftsführer Thomas Köhle – deshalb müsse man in Zeiten der Pandemie großzügige Stornomöglichkeiten anbieten.