Grüne präsentieren sich als Stabilitätsfaktor im Bund

Sein Regierungsteam werde „mit Sicherheit das gleiche bleiben“, sagte Kogler schon am Donnerstag, nachdem Kurz den Abgang aus der Politik kundgetan hatte. Und in Richtung ÖVP ein Spitzerl des Grünen-Vormanns: Es sei „wieder einmal“ zu sehen, „dass wir Grüne für Stabilität, mit anderen zusammen, in diesem Land sorgen“. Jetzt, ob der neuen personellen Situation in der ÖVP, gibt sich Kogler offiziell zufrieden. Eine „sehr gute Gesprächsbasis“ habe er zu Neo-Kanzler Nehammer, konstatierte er via Ö1. Trotz der Differenzen in Sachen Ausländerpolitik – Nehammer war ja Scharfmacher als Chef des Innenressorts? Ja, es habe einen „heftigen Konflikt“ gegeben, was die Abschiebung gut integrierter Mädchen anlangt, sagt Kogler. Nehammer habe das Migrationskapitel im Regierungsübereinkommen aber mitverhandelt; in diesem sei vermerkt, dass Österreich „entlang der Menschenrechts- und Flüchtlingskonvention sowie der verfassungsrechtlichen Grundrechte“ agiere. „Das ist schon tragfähig.“ Abgesehen davon seien, seit die Grünen mitregieren, so viele Anträge auf „humanitäres Bleiberecht“ angenommen worden wie nie davor.