Wrangler 4xe: Hart im Nehmen, soft im Geben

Ein Auftritt, wie ihn der Jeep-Fan kennt: grobstollige Reifen, eckige Radhäuser, jede Menge Bodenfreiheit. © Höscheler

Von Markus Höscheler

Mieders – Um nur kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Auch wenn sich Jeep neuerdings dem alternativen Antrieb verschrieben hat, geht die Marke in Sachen Geländefähigkeit nicht zwangsläufig Kompromisse ein. Bestes Beispiel für die Beharrlichkeit der Amerikaner ist der seit wenigen Monaten erhältliche Wrangler 4xe – ein Geländewagen, der mit einem Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenzinmotor, zwei Elektromotoren, einer Achtstufenautomatik und einem 17,3-kWh-Lithium-Ionen-Akku bestückt ist. Und natürlich gibt es Allradtechnik samt Untersetzungsgetriebe.

Der Wrangler 4xe versucht verschiedene Bedürfnisse abzudecken: Einerseits will er sich wie die mit gewöhnlichen Verbrennungsmotoren versehenen Varianten nicht die geringste Blöße im Gelände geben, andererseits hat er den Anspruch, in vielen Alltagssituationen der Umwelt keinen oder nur wenig Schaden zuzufügen. Zweiteres gelingt ihm dank des zuvor erwähnten Stromspeichers, der es ermöglicht, den Wrangler 4xe bis zu rund 40 Kilometer rein elektrisch zu bewegen, ohne dass sich der Benziner einschalten muss. Daran muss man sich im Wrangler anfangs gewöhnen, doch bei der täglichen Fahrt zur Arbeit und retour offenbaren sich die Stärken – sofern es immer wieder eine Möglichkeit gibt, den Wrangler 4x4 an einer Ladesäule mit neuem Strom zu versorgen.

Erfreulicherweise verliert der Geländewagen nichts an seinen Offroadtalenten – verschiedene Allradeinstellungen bieten sich an, darunter auch die mit bewährtem Schalthebel einstellbare Untersetzung. Ein Probegalopp im Gelände belegte, dass der modernste Wrangler bisheriger Zeiten Abwegiges auf bewährte Art und Weise zu meistern weiß. Eine Überraschung hat der Wrangler 4xe dennoch parat: Auf normalen Straßen verhält er sich komfortabler als erwartet, trotz seiner groben Ausstrahlung. Jeep scheint sich offenbar bemüht zu haben, das Fahrwerk so abzustimmen, dass er fast schon als familientauglich bezeichnet werden kann.

An dieser Stelle bietet es sich an, die hochwertige Ausstattung des Rubicon-Modells anzupreisen. Fürs Fahren hilfreich sind Parksensoren hinten, Rückfahrkamera und das Rock-Trac-Allradsystem sowie eine Differentialsperre an der Hinterachse, für den Komfort sorgen ein Audiosystem mit neun Lautsprechern, ein Uconnect-Navigationssystem mit einem 8,4 Zoll großen Touchscreen und eine Klimaautomatik. Erwähnenswert sind darüber hinaus die Premium-Stoff-Sitze mit dem Rubicon-Logo und die schwarzen Kotflügelverbreiterungen.

In Summe verlangt Jeep für die Rubicon-Ausführung des Wrangler 4xe 79.490 Euro. Etwas günstiger ginge es mit dem Sahara-„Basismodell“, das ab 76.490 Euro angeboten wird. Schließlich offeriert Jeep noch das 80th-Anniversary-Fahrzeug mit geringfügig veränderter Ausstattung.