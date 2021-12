Braun, Merz oder Röttgen: CDU startete Mitgliederbefragung

In der CDU bahnt sich ein Dreikampf um den Parteivorsitz an.

Die CDU-Mitglieder können bis zum 16. Dezember online oder per Briefwahl abstimmen, am Tag danach soll das Ergebnis vorgestellt werden. Falls eine zweite Abstimmungsrunde nötig ist, beginnt diese am 29. Dezember, sie würde bis zum 12. Jänner 2022 dauern. Die endgültige Entscheidung über den neuen Vorsitzenden sollen dann die 1.001 Delegierten bei einem digitalen Parteitag am 21./22. Jänner treffen. Anschließend muss die Wahl per Briefwahl bestätigt werden.