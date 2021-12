Fünf Tote in Wohnhaus bei Berlin: Schuss- und Stichverletzungen

Berlin – Die deutsche Polizei hat am Samstag fünf Tote - zwei Erwachsene und drei Kinder - in einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen südlich von Berlin gefunden. Die Leichen weisen laut Staatsanwaltschaft Cottbus Schuss- und Stichverletzungen auf. Das sagte Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon am Samstag.