Kindl in Sotschi auf Rang fünf, Doppelsitzer Müller/Frauscher Sechste

Sotschi - Kunstbahnrodler Wolfgang Kindl hat im dritten Weltcuprennen sein bisher bestes Saisonergebnis abgeliefert. Nach den Plätzen neun und zwölf wurde er im Eiskanal von Sotschi, wo schon in der Vorwoche gefahren wurde, am Samstag Fünfter und war damit bester Österreicher. Im Pech war hingegen der Olympiasieger 2018, David Gleirscher: Nach einem fehlerhaften ersten Lauf kam der Tiroler im zweiten bei seiner Aufholjagd zu Sturz, blieb aber immerhin unverletzt.

Der Sieg ging erstmals in seiner Karriere an den Letten Kristers Aparjods vor dem Deutschen Johannes Ludwig und dem Italiener Dominik Fischnaller. Der amtierende Sprint-Weltmeister Nico Gleirscher beendete die Konkurrenz als Zehnter. Jonas Müller, zur Halbzeit auf Rang fünf, fiel aufgrund eines Fahrfehlers im Finale auf Rang 15 zurück. Der Vorarlberger ist damit ebenfalls für den Sprint-Weltcup am Sonntag qualifiziert. Reinhard Egger verpasste als 17. knapp die Qualifikation.