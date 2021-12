Russland steht nach Sieg über Deutschland im Davis-Cup-Finale

Madrid - Das Finale des Davis-Cup-Finalturniers in Madrid am Sonntag (16.00 Uhr) lautet Kroatien gegen Russland. Das russische Team hatte am Samstag im zweiten Halbfinale gegen den Sieger der Österreich-Gruppe F, Deutschland, keine Mühe und stand schon nach zwei klaren Einzel-Siegen im Endspiel. Zunächst hatte Andrej Rublew mit Dominik Koepfer beim 6:4,6:0 kurzen Prozess gemacht, danach war auch Daniil Medwedew gegen Jan-Lennard Struff beim 6:4,6:4 klar Herr der Lage.