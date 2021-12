Verdacht auf gefälschtes Impf-Zertifikat: 35-Jähriger landete auf Intensivstation

Kufstein – Sogar seine eigene Mutter zog ein 35-Jähriger in Kufstein in sein Corona-Lügenkonstrukt mit hinein: Der Mann wurde am Donnerstag gegen Mitternacht aufgrund einer Corona-Infektion im Bezirkskrankenhaus Kufstein ambulant aufgenommen. Gegenüber dem Krankenhauspersonal gab er an, dass er geimpft sei, das aber nicht nachweisen könne.