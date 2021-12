Volksharfe trifft Kontrabass: „A Hauch Volksmusik“

TS_Bildunterschrift:Katrin und Werner Unterlercher entführen den Hörer mit „Flying Sparks“ in ihre musikalische Welt.

Westendorf – „Sie sprühen nur so vor Kreativität, diese „Flying Sparks“ oder fliegenden Funken, die dem neuen Album von Katrin und Werner Unterlercher seinen Namen geben.

„Zwei Walzer sind auch mit dabei, zwei echte Stückln Tirol also. Und das sind wir zwei ja eigentlich auch, aus Nord- und Osttirol halt“, verrät Katrin schmunzelnd. Aber ihre Musik verweilt nicht in heimischen Gefilden, sie verlässt die bergigen Pfade, geht hinaus in die weite Welt und hinein ins Innere, universell, tief menschlich. Es sind Kompositionen, die zu wärmen vermögen. Wie passend für diese Zeit.