In Bari wohnt der Nikolaus: Mit allen heiligen Wassern gewaschen

An der Bushaltestelle am Corso Vittorio Emanuele II wacht der Nikolaus übergroß hinter den Wartenden, zwei Finger gespreizt zum Victory-Zeichen. Oder doch den Segen spendend? Seine Heiligenbildchen prangen blumenumkränzt über Torbögen in der Altstadt. Als Pixel-Puzzle ist der Nikolaus in einem plakatgroßen Mosaik an der Via Filippo Corridoni verewigt, und – ja – die bei uns in der Vorweihnachtszeit beliebten Klettermaxe-Nikoläuse klammern sich auch in Bari an die Fassaden.