Wissen aus dem Alpenzoo: Bären riechen 100.000-mal besser als Menschen

Martina und Ander (heißen die beiden Braunbären im Innsbrucker Alpenzoo. „Oma“ Martina wird kommenden Jänner 30 Jahre alt, Ander wird bald zwölf Jahre. Trotz des großen Altersunterschiedes verstehen sich die beiden sehr gut. „Nur selten kommt es zu Auseinandersetzungen, obwohl die braunen Riesen von Natur aus Einzelgänger sind und sich in der Natur nur zur Paarung im Frühling für ein paar Tage zusammentun“, erzählt Corina Lang vom Alpenzoo.

Bären sehen nicht sehr gut, können dafür aber unglaublich gut riechen. „Der Geruchssinn des Bären ist in etwa 100.000-mal besser als der des Menschen. Meistens schnüffeln sie mit gesenkter Nase durch ihr Streifgebiet und sind damit beschäftigt, Futter zu finden. Sie können Nahrung auf viele Kilometer ausfindig machen“, weiß Corina. „Zum Nachtisch genießt der Bär gerne ein Maul voll Honig, nicht selten mitsamt den Bienen“, sagt Corina. Um sich auf die Winterruhe vorzubereiten, benötigt ein ausgewachsener Bär ca. 20.000 Kilokalorien pro Tag, was etwa 400 Äpfeln entspricht. Ein wärmendes Winterfell schützt ihn vor den kalten Wintertagen. Es ist dick und rau und er sieht damit auch etwas zottelig aus.

Martina ist schon zu alt, um Junge zu bekommen. Trotzdem kann man sie mit Ander vor allem im Mai auch beim Kuscheln entdecken. Die restliche Jahreszeit verbringen die beiden dann in ihren Rückzugsmöglichkeiten im Gehege im Innsbrucker Alpenzoo.

Bärenjunge werden im Winter in einer Höhle geboren. Die Kleinen sind blind, beinahe nackt und können auch noch nichts hören. „Instinktiv finden sie den Weg zu den Zitzen der Mutter und trinken von der nährreichen Milch, damit sie schnell an Gewicht zunehmen“, so Corina. Nach etwa drei Monaten verlassen sie gemeinsam mit der Bärenmama zum ersten Mal das winterliche Lager. Das Erschnuppern und Kennenlernen ihrer Umgebung ist für kleine Bären außerordentlich wichtig. „Jedes Steinchen wird beschnüffelt, jeder Zweig wird umgedreht, mit jedem Grashalm wird experimentiert“, sagt Corina.