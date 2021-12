Auto stürzte in Kematen über Böschung: Lenker (56) mit Bergeschere befreit

Die Unfallstelle in Kematen.

Kematen – Bei einem Pkw-Absturz in Kematen ist am Sonntagnachmittag ein Einheimischer (56) verletzt worden. Der 56-Jährige war auf der Sellraintalstraße in Richtung Zirl bei der sogenannten Martinsbrücke plötzlich von der Straße abgekommen. Der Wagen rutschte über die angrenzende Böschung hinunter und blieb dort schwer beschädigt liegen.