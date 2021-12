Nach Zusage bisher noch keine Hilfsgelder: Innsbrucker Clubs fordern Einigung

Nach nur vier Monaten Öffnung aber straucheln aktuell viele Lokale. Schon 2020 verlangte die Club Commission von der Stadt Innsbruck deshalb ein Bekenntnis zur Szene – in Form von finanzieller Unterstützung. Ein positives Signal folgte: 150.000 Euro sollten fließen, so die Stadt im März 2021, vorausgesetzt, Land Tirol und Wirtschaftskammer machen mit. Gefordert hatte die Commission 600.000 Euro. Hilfsgelder sah bisher aber keiner. Die Interessenvertretung ortet in der Verknüpfung mit Land Tirol und WKO gar ein „kalkuliertes Ersticken der Unterstützungsleistung“.