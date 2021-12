Nehammer wird Kanzler, Platter pocht auf Entscheidungen „im Einklang mit den Ländern“

Wien, Innsbruck – Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) verteidigte gestern in der ORF-„Pressestunde“ seinen steirischen Kollegen Hermann Schützenhöfer. Dieser hatte am Freitag für Verwunderung gesorgt, weil er als Erster die Kür von Karl Nehammer zum ÖVP-Chef und Bundeskanzler vor einer Kamera bestätigt hatte. Erst Minuten später trat Nehammer selbst auf. Ein „Missverständnis“, erklärt Platter. Schützenhöfer habe gedacht, es handle sich um eine Aufzeichnung erst für den Abend.

Das Parteistatut, das Kurz ein Durchgriffsrecht und Personalhoheit auf Bundesebene gesichert hatte, müsse dafür aber nicht zurückgedreht werden. Platter: „Ich bin ein alter Hase in der Politik. Ich habe es mit vielen Bundeskanzlern und Parteiobleuten zu tun gehabt. Aber so eine intensive Beratung, so einen intensiven Meinungsaustausch zwischen den Bundesländern und Sebastian Kurz hat es vorher noch nie gegeben. Das ist die Realität, nicht die Statuten. Das erwarte ich mir auch vom künftigen Bundeskanzler.“ Entscheidungen auch auf Bundesebene müssten nach Beratung und im „guten Einklang mit den Bundesländern getroffen werden“.