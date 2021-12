Junta in Myanmar halbiert Haftstrafe gegen Nobelpreisträgerin Suu Kyi

© Teera Noisakran via www.imago-images.de

Yangon (Rangun) – Nur wenige Stunden nach ihrer Verurteilung hat die Militärjunta in Myanmar die Haftstrafe der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi von vier auf zwei Jahre halbiert, wie das staatliche Fernsehen am Montag berichtete. Auch dem ehemaligen Präsidenten Win Myint wurden demnach zwei Jahre Haft erlassen. Sowohl Suu Kyi als auch Win Myint würden ihre Haftstrafen am selben, unbekannten Ort verbüßen, wo sie derzeit inhaftiert sind, hieß es weiter.