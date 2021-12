Biathlon in Hochfilzen, Lockdown-Folgen und Tourismus: Das war „Tirol Live"

Erster Gast bei „Tirol Live" am Montag war der Organisations-Chef der Biathlon-Weltcuprennen in Hochfilzen (am kommenden Wochenende) und Leiter der Biathlon-Sparte im ÖSV, Franz Berger. Eines der Themen: Was sind die besonderen Herausforderungen bei diesem Großevent, bei dem wegen des Lockdowns keine Zuschauer erlaubt sind? „Es ist ein bisschen traurig, dass wie im Vorjahr keine Fans kommen können. Aber so ist es nun einmal“, sagte Berger.