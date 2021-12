Schwangere mit erhöhtem Covid-Risiko: Klinik Innsbruck rät zur Impfung

Innsbruck – „Eine COVID-Infektion bei Schwangeren bringt deutlich erhöhte Risiken für Mutter und Kind mit sich“, mahnt Alexandra Ciresa-König, Oberärztin an der Innsbrucker Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in einer Aussendung am Montag. Die Risiken sind ernst: Es geht dabei um „das Risiko der Atemnot mit schlechterer Sauerstoffversorgung aufgrund einer Lungenentzündung, das Risiko eine Behandlung auf der Intensivstation zu benötigen und das Risiko einer Frühgeburt“, so Ciresa-König, die auch Covid-Koordinatorin für die gynäkologischen Abteilungen Tirols ist.