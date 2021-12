Nur 2500 Plätze: Anmeldung zum 13. Karwendelmarsch ab sofort möglich

Der Startschuss am 27. August fällt traditionsgemäß in Scharnitz. Zur Wahl stehen zwei Strecken: 35 oder 52 Kilometer. Das Ziel der kürzeren Distanz liegt in der Eng. Die längere Version hat man bezwungen, wenn man Pertisau am Achensee erreicht. Das Startgeld beläuft sich auf 65 Euro. Zur Anmeldung geht es hier: www.karwendelmarsch.info/anmeldung. (TT.com)