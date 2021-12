Verletzungsgefahr: Innsbrucker Klinikdirektor bittet Skifahrer um Zurückhaltung

Innsbruck – Um die Kliniken während der Corona-Krise zu entlasten, hat der Klinikdirektor für Orthopädie und Traumatologie an der Meduni Innsbruck, Rohit Arora, Wintersportler um Zurückhaltung gebeten. „Skifahren ja, aber kontrolliert und mit weniger Risikofreude", gab er als Devise aus. „Sobald die Skilifte aufmachen, merken wir das an der Klinik", berichtete er am Montag in einer Aussendung.