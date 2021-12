Rätselhafter Absturz: Bitcoin nach schwarzem Wochenende erneut im Minus

Frankfurt am Main – Dieser Absturz ist selbst für Bitcoin ungewöhnlich: Die Kryptowährung bricht weitere 9 Prozent auf 48.803 Dollar ein, nachdem sie am Wochenende einen „Flash-Crash" erlebt und in weniger als einer Stunde 22 Prozent an Wert verloren hatte. Das bedeutete einen der größten Verluste in so kurzer Zeit. Am frühen Samstag war der Kurs in die Tiefe gerauscht, konnte sich dann bis zum Sonntagabend aber wieder etwas erholen. Dann ging es wieder abwärts.